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​Дюков: «Слова представителей УЕФА и ФИФА дают надежду на снятие бана»

22 Июня 2023 • 18:27 Комментировать

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался по поводу слов представителей УЕФА и ФИФА. Так, например, советник президента УЕФА Йозеф Клемент сказал, что верит в скорое возвращение российского футбола к международным турнирам.

«Хочу поблагодарить представителей УЕФА и ФА за то, что они приехали. Их слова дают надежду на снятие бана российских команд в международных матчах. Наши консультации продолжатся», - сказал Дюков журналистам на пресс-конференции.

Как известно, российские клубы и сборные сейчас не участвуют в турнирах УЕФА и ФИФА.  

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА РФС Александр Дюков УЕФА
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