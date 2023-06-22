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Личка не исключил, что кто-то из игроков «Оренбурга» может оказаться в «Динамо»

22 Июня 2023 • 18:21 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кого из игроков «Оренбурга» он может переманить в свой новый клуб.

«Заберу ли я Веру, Флорентина или Мансилью в «Динамо»? Все три игрока очень качественные, но сейчас у меня нет таких мыслей. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 22 июня, было объявлено об уходе Лички из «Оренбурга». Кроме  того, «Динамо» сообщило о назначении 45-летнего чешского специалиста на пост главного тренера команды. Трудовой договор Лички с «бело-голубыми» рассчитан на один сезон с возможностью дальнейшего продления. 

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