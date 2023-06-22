​Дюков высказался о возможном переходе РФС в Азию

Вариант с возможным переходом Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию всё ещё имеет право на жизнь. Об этом рассказал Александр Дюков, который занимает пост президента РФС.

«По возможному переходу в Азию консультации с УЕФА продолжаются. Мы договорились не давать комментариев до достижения договорённости. Но такая опция существует», - сказал Дюков на пресс-конференции.

Напомним, что в начале прошлого года против России были введены футбольные санкции. Как следствие, российские клубы и сборные сейчас не участвуют в официальных турнирах под эгидой УЕФА.