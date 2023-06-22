Алдонин: «Марио Фернандес – это по-прежнему сильный футболист»

Бывший игрок столичного ЦСКА Евгений Алдонин с оптимизмом оценил одну из самых громких новостей четверга. А именно слова президента клуба Евгения Гинера о возвращении в состав «армейцев» бразильско-российского защитника Марио Фернандеса.

«Очень приятная новость, я полагаю, что он сильный футболист и вряд ли он растерял свое мастерство и физические качества», - рассуждает Алдонин для «Матч ТВ».

Ранее агент Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал слова Гинера о возвращении опытного флангового защитника в московскую команду. Последним его клубом на данный момент был бразильский «Интернасьонал».