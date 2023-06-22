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Орещук не считает уход Лички катастрофой для «Оренбурга»

22 Июня 2023 • 18:04 Комментировать

В четверг, 22 июня столичное «Динамо» наконец объявило о назначении чеха Марцела Лички на пост главного тренера команды. Бывший функционер динамовского клуба Роман Орещук не думает, что уход специалиста из «Оренбурга» станет большой катастрофой для южноуральской команды.

«В этой команде ведущую роль играют иностранцы, аргентинцы. Поймите, там все налажено, есть отличный  спортивный директор – Дмитрий Андреев», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что Личку в «Оренбурге» сменит другой чешский специалист, а также бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик.

«Ярошик был давно общался с Личкой, он понимает, во что играла команда, знает, как с ней работать», - добавил Орещук.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Роман Орещук Оренбург Марио Личка
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