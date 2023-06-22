​Алаев высказался о календаре нового сезона РПЛ

Сезон Английской премьер-лиги стартует в средине августа, и календарь уже был обнародован. А вот календарь Премьер-лиги России ещё не опубликован, хотя чемпионат стартует через месяц. Комментарий на этот счёт дал Александр Алаев, который занимает должность президента РПЛ.

«Постараемся сделать максимально прозрачный календарь, хотя нельзя всем угодить. Уверен, что ни у кого не возникнет вопросов в объективности. Пытаемся найти самые объективные варианты. Должны скоро отправить на согласование. В ближайшие дни рассчитываем получить календарь», - сказал Алаев журналистам.

Старт следующего сезона РПЛ намечен на 23 июля.