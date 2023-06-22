​Алаева радуют сигналы из УЕФА и ФИФА

Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги, дал комментарий по поводу позитивных сигналов из УЕФА и ФИФА. Так, например, советник президента УЕФА Йозеф Клемент сказал, что верит в скорое возвращение российского футбола в международные турниры.

«Если делегаты ФИФА и УЕФА сказали те вещи, которые нас воодушевляют, значит, это определённый сигнал. Меня это не может не радовать. Они каждое своё слово заверяют, прежде чем сказать в публичной плоскости», - сказал Алаев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что санкции в отношении российского футбола были введены в начале прошлого года. С тех пор клубы из России не участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а сборная может проводить только товарищеские матчи.