​Орлов: «Сафонов потерялся»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Игорь Акинфеев остаётся лучшим голкипером России по уровню. На второе место Орлов поставил Илью Лантратова из «Локомотива». Также комментатор ответил на вопрос о Матвее Сафонове из «Краснодара», которому пророчили большое будущее.

«Сафонов потерялся. Ему надо покопаться в себе - в своём отношении к жизни и футболу. Матвей должен стать профессионалом. Вратарь - это психология. Когда я только начал играть, меня удивляло, как вратари теряют за матч столько же килограмм, сколько полевые. Но они ведь постоянно в напряжении», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Матвей Сафонов провёл 36 матчей. В них 24-летний голкипер пропустил 52 гола. «Краснодар» финишировал на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.