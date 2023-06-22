​Орлов назвал главную причину успехов ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, в чём причина успешного сезона ЦСКА. По мнению Орлова, основной причиной является качественная игра Игоря Акинфеева в рамке ворот.

«Прежде всего - Акинфеев. Нельзя забывать что вратарь - это половина команды. Игорь не раз выручал свою команду в прошедшем сезоне, и в финале Кубка. ЦСКА повезло, что у них такой вратарь. В России нет вратаря близкого к Акинфееву по уровню», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов также сказал, что вторым после Акинфеева лучшим вратарём России является Илья Лантратов из «Локомотива».

Напомним, что ЦСКА в завершившемся сезоне занял второе место в Премьер-лиге и выиграл Кубок России.