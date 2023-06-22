Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил назначение Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

- В принципе, Личка хорошо проявил себя и в Первой лиге, и в Премьер-лиге, «Оренбург» при нём смотрелся достаточно неплохо. Но при всём уважении к «Оренбургу», у «Динамо» амбиции значительно выше. От «Динамо» ждут гораздо более лучших результатов, учитывая средства, которые вкладываются в этот клуб. Поэтому сейчас преждевременно говорить, как пойдёт у Лички в «Динамо».