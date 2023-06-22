Гришин: «Возвращение Фернандеса в ЦСКА — хорошая новость, он поможет в борьбе за чемпионство»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в столичный клуб. Ранее об этом сообщил президент «армейцев» Евгений Гинер, однако представитель игрока заявил, что возвращение в ЦСКА возможно, но еще ничего не решено.

«Возвращение Фернандеса в ЦСКА — очень хорошая новость. Марио суперфутболист для нашего чемпионата и легенда клуба. Фернандес поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство в следующем сезоне», — приводит слова Гришина Metaratings.

По мнению эксперта, если ЦСКА сможет сохранить настрой, который был у команды во второй части минувшего сезона, то в новой кампании «Зениту» придется непросто.

Президент ЦСКА: Марио Фернандес возвращается в клуб