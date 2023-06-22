Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

- Я не претендую на единственно верное мнение. Некоторые московские ребята думают, что только они всё знают, а мы тут на периферии клоуны, дураки и ничего не понимаем. Но я долго проработал с тренерами и разбираюсь в этой теме. Я считаю сильным тренером не того, кто жалуется, что у него игроки не такие и ещё что-то не такое, а того, кто профессионально работает в тех условиях, которые у него есть.

Личка – один из сильнейших тренеров-иностранцев в истории российского футбола. Все нахваливают Адвоката и Хиддинка, но тот же «Зенит» со своими сумасшедшими финансами может пригласить чуть ли не любого тренера. Всё это раздутый пиар. А Личка на самом деле здорово работает. В «Оренбурге» люди кайфовали от его футбола. Я хотел бы спросить у руководителей клубов и других тренеров, для кого играют их команды. Для людей должны играть. И на сегодняшний день Личка создал в «Оренбурге» очень хороший футбольный задел. Его команда играла очень интересно, побеждала лидеров и ни перед кем не преклоняла голову.

Какие-то недоброжелатели, бывшие динамовские работники говорят, что ничего у Лички не получится… Я всё время чувствую, что у некоторых в Москве и Питере есть неприязнь к людям с периферии. Они себя считают великими, а всех остальных – дураками. Почему у Лички в «Динамо» не получится? Всё у него получится, только дайте ему спокойно работать без болтовни вокруг него, не перемывайте ему косточки. Ещё раз говорю: я получше разбиваюсь в тренерах по сравнению с теми, кто их обсуждает, но никогда с ними не работал. У Лички большая харизма, и перед ним будет стоять задача не кому-то чего-то доказывать, а выигрывать каждый матч. Личка не станет оглядываться на Бувача, он будет делать свою работу.

Что же касается Бувача, то он, на мой взгляд, просто издевается над «Динамо». Если он такой сильный специалист, то почему не поехал работать в глубинку – например, в Нижнекамск или в «Акрон»? Футболисты, которых Бувач привёл в «Динамо», очень слабые. Он брал тренером Йокановича, против которого я ничего не имею, потому что «Динамо» завалил человек по фамилии Бувач, а не тренеры, которых он приглашал.

Когда я начинал работать в «Соколе», у нас был тренером Александр Корешков. И никаких футболистов-суперменов в команде не было, нам никто особо денег не давал. Тем не менее мы вышли в Премьер-лигу и заняли там восьмое место. Никогда Корешков не говорил, что у него нужных игроков нет, в отличие от других команд. И если бы на следующий сезон нас поддержала Саратовская область в финансовом плане, мы могли бы приобрести новых футболистов, чтобы омолодить состав. А стадион на матчи «Сокола» полный ходил. И сейчас он был бы полный, если бы Саратов играл в Премьер-лиге, несмотря на Fan ID.