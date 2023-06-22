Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

«Назначили и назначили. Слава Богу. Надо было давно назначать. Пусть работает», — сказал Колыванов.

Напомним, в прошлом сезоне Личка возглавлял «Оренбург». Под его руководством клуб занял седьмое место, в то время как столичный коллектив расположился на девятой строчке.

В «Оренбурге» место Лички занял его соотечественник Иржи Ярошик. В штаб Лички в «Динамо» вошли его брат Марио, Адесойе Ойеволе, Алексей Радевич и Ролан Гусев. Отметим, что Гусев раньше работал с молодежными командами ЦСКА, а остальные трое специалистов входили в штаб Лички в «Оренбурге».