Гинер признался, что не может представить трансфер игрока ЦСКА в «Спартак»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию, согласно которой нападающий команды Хесус Медина попал в шорт-лист «Спартака».

«Могу ли представить, что игрок из ЦСКА перейдет в «Спартак»? Вы правильно задаете вопрос, чтобы я ответил односложно. Нет, я не могу такого представить», — передает слова Гинера «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний парагваец принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 8 результативных передач. Трансферная стоимость Медины оценивается в семь миллионов евро.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и завоевал Кубок России.