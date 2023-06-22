Михаил Кержаков: «Международный турнир — отличная идея»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего летнего турнира, в котором примут участие «сине-бело-голубые».

«Международный турнир в Петербурге в межсезонье — отличная идея. Это лучше, чем как в прошлом году играть с теми же командами, с которыми мы встречаемся в чемпионате», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В летнем турнире, помимо «Зенита», примут участие «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда». Старт соревнования запланирован на 1 июля, а последняя игра состоится 15 июля.

Стоит отметить, что 15 июля откроется новый сезон в России. В этот день в Казани «Зенит» сыграет с ЦСКА в рамках Суперкубка страны.