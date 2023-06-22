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​Агент Марио Фернандеса ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА эксклюзив

22 Июня 2023 • 16:46 Комментировать

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

«Марио возвращается в ЦСКА? Это возможно, но до конца это ещё не определено!» - заявил агент.

Ранее о возвращении Марио Фернандеса сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Марио Фернандесу 32 года. Прошлым летом футболист поставил на паузу свою карьеру, а позже с разрешения ЦСКА вернулся в родную Бразилию, где играл за «Интернасьонал».

Как известно, Марио Фернандес имеет российский паспорт. За национальную сборную России защитник провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Жорже Машаду трансферы футбола - лето 2023
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