Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

«Марио возвращается в ЦСКА? Это возможно, но до конца это ещё не определено!» - заявил агент.

Ранее о возвращении Марио Фернандеса сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Марио Фернандесу 32 года. Прошлым летом футболист поставил на паузу свою карьеру, а позже с разрешения ЦСКА вернулся в родную Бразилию, где играл за «Интернасьонал».

Как известно, Марио Фернандес имеет российский паспорт. За национальную сборную России защитник провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт пять голов.