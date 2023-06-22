Пономарёв уверен, что у Ярошика получится в «Оренбурге»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».

«У Ярошика получится в «Оренбурге». На русском он хорошо разговаривает. Страну и менталитет футболистов знает. Команда ему по плечу. Очень рад, что он возглавил «Оренбург», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Сегодня, 22 июня, «Оренбург» объявил об уходе Марцела Личка с поста наставника команды. Чешский специалист стал новым рулевым московского «Динамо», а место Лички в оренбургском клубе занял его соотечественник Иржи Ярошик. Контракт между сторонами был подписан на два года.