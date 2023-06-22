​Гинер с юмором отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к Чалову

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал комментарий по поводу информации о том, что форвардом Фёдором Чаловым интересуется «Галатасарай».

«Я вчера читал, что у меня родился пятый ребёнок. А ещё я читал «Собачье сердце», там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда».

Я впервые слышу об этом. Но знаю, что «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона» ведут войну, кто возьмёт… Гинера!» - пошутил президент московского клуба в разговоре с журналистами.

Напомним, что ЦСКА в сезоне 2022/2023 занял второе место в Премьер-лиге и выиграл Кубок России. Фёдор Чалов забил 24 гола в 41 матче сезона.