Президент ЦСКА: Марио Фернандес возвращается в клуб

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился информацией о будущем бразильского защитника Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес возвращается в ЦСКА», — передает слова Гинера «Матч ТВ».

Напомним, весной прошлого года футболист приостановил карьеру игрока и отправился на родину. В начале этого года Фернандес вернулся к любимому делу, заключив арендное соглашение с «Интернасьоналом». Однако за бразильский клуб защитник провел всего пять матчей и покинул команду.

Добавим, что действующий контракт 32-летнего футболиста с российским паспортом рассчитан до середины лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ и завоевал Кубок России.