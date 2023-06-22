Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение 45-летнего чешского специалиста Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

- Это хороший выбор в том плане, что Личка умеет ставить игру. Теперь многое будет зависеть от руководства «Динамо», от комплектации команды и так далее. Когда тренер приходит из периферийного клуба в большой московский, там на него оказывается гораздо большее давление, и это для него уже совсем другая психологическая ситуация. В своё время это испытали на себе и Черчесов, и Рахимов, и Красножан. «Динамо» сейчас не стало рисковать с приглашением малоизвестного иностранца. Назначили заграничного тренера, но того, которого, образно говоря, пощупали руками, чью стратегию разобрали, знакомого с чемпионатом России, хорошо поработавшего с «Оренбургом». Но неизвестно, насколько будут выполнены пожелания Лички по приобретениям.