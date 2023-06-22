​Погребняк не верит в снятие футбольных санкций с России

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк не верит в то, что в футбольные санкции в отношении страны будут сняты.

Напомним, что в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в турнирах УЕФА. При этом советник УЕФА Йозеф Клемент послал России положительный сигнал – его цитата стала обсуждаемой.

«Не верю, что с российского футбола снимут бан», - сказал Погребняк, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Добавим, что сборная России в настоящий момент проводит лишь товарищеские матчи, причём находить соперников для них непросто.