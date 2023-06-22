​Сёмин прокомментировал назначение Лички в «Динамо»

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал назначение Марцела Лички на должность рулевого «Динамо».

Напомним, что о назначении Лички московский клуб объявил в четверг. Чешский специалист подписал контракт на один сезон с возможностью продления ещё на два.

«Личка - один из немногих иностранцев, который хорошо себя проявил в нашем чемпионате. Видны плоды его работы. Видно, что игроки у него прогрессируют. Он выучил русский язык, хорошо говорит с футболистами - это очень важный фактор. Надеюсь, в «Динамо» он будет работать так же хорошо, как в «Оренбурге», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Под руководством Марцела Лички «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России сезона 2022/2023, что является отличным результатом.

Добавим, что старт следующего сезона Российской премьер-лиги запланирован на 23 июля.