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«Пари НН» арендует защитника «Спартака» слухи

22 Июня 2023 • 16:14 Комментировать

Защитник «Спартака» Николай Толстопятов отправится в аренду в летнее трансферное окно.

По сведениям «Спорт-Экспресса», 21-летний воспитанник московского «Спартака» проведет новый сезон в аренде в «Пари НН». Источник отмечает, что нижегородский клуб сможет выкупить контракт футболиста у «красно-белых» после окончания арендного соглашения.

В сезоне-2022/23 Толстопятов выступал на правах аренды за «КАМАЗ». За клуб из Набережных Челнов он сыграл в 25 матчах Первой лиги и не отметился голевыми действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН трансферы футбола - лето 2023 Николай Толстопятов
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