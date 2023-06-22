Защитник «Спартака» Николай Толстопятов отправится в аренду в летнее трансферное окно.

По сведениям «Спорт-Экспресса», 21-летний воспитанник московского «Спартака» проведет новый сезон в аренде в «Пари НН». Источник отмечает, что нижегородский клуб сможет выкупить контракт футболиста у «красно-белых» после окончания арендного соглашения.

В сезоне-2022/23 Толстопятов выступал на правах аренды за «КАМАЗ». За клуб из Набережных Челнов он сыграл в 25 матчах Первой лиги и не отметился голевыми действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.