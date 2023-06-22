Булыкин — о возможных трансферах «Динамо»: «Главное, чтобы пришли качественные футболисты»

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, будут ли «бело-голубые» подписывать новых футболистов в летнее трансферное окно.

«Конечно, трансферы будут. Будут согласовывать новых игроков с тренером. Думаю, мы увидим 2-3 трансфера. Главное, чтобы пришли качественные футболисты», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что ранее уже неоднократно были трансферы, с которыми клуб не угадывал, поэтому сейчас хотелось бы увидеть действительно хорошие приобретения.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Марцела Лички на пост главного тренера команды.