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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: У Лички нет времени на раскачку, руководство «Динамо» не простит плохого результата

22 Июня 2023 • 15:55 Комментировать

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о назначении Марцела Лички новым главным тренером «бело-голубых».

«Личка уже показывал хороший результат в РПЛ. Но никто не знает, получится ли у него в «Динамо». Он будет работать под прессингом, времени на раскачку нет. В этом сезоне руководство «Динамо» не простит провала», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Сегодня, 22 июня, «Динамо» официально объявило о назначении чешского специалиста главным тренером команды. Напомним, в минувшем сезоне Личка работал в «Оренбурге», с которым в первом же сезоне после выхода в РПЛ занял седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Марцел Личка
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