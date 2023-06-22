Четыре клуба из Европы следят за вингером ЦСКА Егором Ушаковым.

Как сообщает «Чемпионат», все команды являются представителями португальской лиги. По информации источника, 20-летний футболист находится в шорт-листе таких клубов, как «Боавишта», «Визела», «Арока» и «Фамаликан». Отмечается, что все команды готовы арендовать футболиста на один год.

В минувшем сезоне Ушаков принял участие в пяти матчах за основную команду ЦСКА и не отметился результативными действиями. Контракт вингера с «армейцами» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 400 тысяч евро.