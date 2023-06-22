Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём настроении перед стартом следующего сезона. Отметим, что сегодня команда прошла медобследование в клинике «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге.

- Как прошёл отпуск?

- Отпуск был коротким. Провёл его с родителями, форму не успел за это время потерять.

- Успели куда-нибудь съездить?

- Был в Казани на свадьбе друга, а оттуда вернулся домой и начал подготовку к сезону.

- Не грустно от того, что отпуск получился настолько короткий? Последний матч с «Факелом» был в начале июня, а уже начинается тренировочный сбор.

- Конечно, грустно. Но мы понимаем, что футбол – это наша работа, поэтому надо готовиться к новому сезону. Думаю, что все успели отдохнуть.

- Какие задачи ставятся на тренировочный лагерь? Сергей Богданович что-нибудь говорил о конкретных аспектах в подготовке?

- Пока что нет. Сегодня и завтра проходим медосмотр, а потом будет первая тренировка. Там тренерский штаб расскажет план подготовки на сборы и международный турнир.

- Как оцените уровень «Моего медицинского центра», где вы проходите осмотр?

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- Центр очень хороший. Здесь есть всё, можно посмотреть на себя с ног до головы и залечить болячки, пока есть время. Сейчас такое время, что нужно пройти медосмотр и разобраться со всем, что тебя беспокоит.

- Скоро пройдёт международный товарищеский турнир, в котором примут участие «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Какие ожидания и цели?

- Будет интересно, потому что мы сыграем с грандами других стран. Будет интересно посмотреть на уровень зарубежных клубов, с которыми мы давно не играли. Наш последний международный матч был с «Фенербахче» в марте, а сейчас сыграем в Санкт-Петербурге перед своими болельщиками. Интересно будет готовиться к первой официальной игре сезона на Суперкубок с помощью такого турнира.

- Ваш партнёр по позиции Матео Кассьерра дебютировал за сборную Колумбии и часто выходил в основе в прошлом сезоне. Добавляет ли вам мотивации такая конкуренция?

- Конечно, добавляет. Нужно показывать себя на поле, чтобы добавить тренерскому штабу головной боли при выборе состава (смеётся). Не смотрел его игру за сборную, но сказали, что он забил победный гол. Хотелось бы поздравить его с этим, и пусть в будущем у него всё получится в сборной.

- Ещё один недавний дебютант своей сборной Малком стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ. Есть ли цель повторить его достижение?

- Конечно, хочется стать лучшим бомбардиром, но в приоритете стоят результаты «Зенита». Я всегда об этом говорил. Футбол – это командная игра, здесь надо играть на партнёров, поддерживать чемпионский статус и побеждать в каждом матче. В прошлом сезоне Малком забил очень много, с чем я могу его только поздравить.

Напомним, скоро состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».

Егор Беляев