​Личка выделил три лучших момента сезона для «Оренбурга»

В четверг было объявлено о назначении Марцела Лички на должность главного тренера «Динамо». Чешский специалист высказался о чемпионате России сезона 2022/2023, в котором «Оренбург» под его руководством занял седьмое место.

Личка назвал прошедший сезон отличным, а также выделил три самых позитивных момента.

«Это победа над «Краснодаром» - 5:1. Был очень важный гол Капленко с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили - 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества. Была отличная победа над «Спартаком» у нас дома - 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в РПЛ», - сказал Личка, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марцел Личка подписал с «Динамо» контракт на один год с возможностью продления ещё на два сезона.