Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении главным тренером Марцела Лички.

- «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером. Как восприняли эту новость?

- Наконец-то у команды появился главный тренер. Время поджимает. «Динамо» должно уже работать и доукомплектовываться. Теперь остается ждать каких-то результатов его работы.

- Как думаете, почему выбор пал именно на Личку?

- Он хорошо зарекомендовал себя в «Оренбурге». Хотя я специально посмотрел, как команда играла дома и на выезде. Если дома она занимала третье место по набранным очкам, то на выезде стала только одиннадцатой. То есть это была домашняя команда. Это связано с искусственным газоном. «Оренбург» был единственным клубом, который тренировался и играл на таком покрытии. Поэтому ему дома играть было гораздо легче.

- Вам нравилась игра «Оренбурга», которую поставил Личка?

- Они играли и дома, и на выезде в одинаковый футбол. Он мне нравился. Игра ставилась в большей степени атакующая. «Динамо» такой стиль подошел бы, но для него нужен определенный подбор футболистов.

- В «Динамо» с этим нет проблем.

- Да-да. У команды как раз атакующий состав. Проблема только с линией обороны. Вот туда не помешают приобретения.

- Проходила информация, что Сазонов может уйти из «Динамо». Это была бы большая потеря для команды?

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- Я к нему спокойно отношусь. В ряду тех центральных защитников, которые в разное время были в «Динамо», Сазонов не котируется. Исхожу из этого. Ведь клуб всегда славился классными центральными защитниками. Сабу не могу назвать таковым. В мое время не факт, что он вообще пробился бы в состав.

- С приходом Лички наверняка будут новые трансферы. Из «Оренбурга» можно было бы кого-то взять?

- Там неплохая атака для конкуренции. Пару человек он, наверное, вытащит оттуда. Но для Лички «Оренбург» не просто клуб. Он дал ему имя. Тренер засветился в России только благодаря этой команде, поэтому тут и человеческий фактор тоже есть.

- С таким составом «Динамо» по силам бороться за призовую тройку?

- «Динамо» всегда должно бороться за медали. И по условиям, и по инфраструктуре это один из наших лучших клубов.

- Но у Лички нет опыта борьбы за медали. Ведь одно дело работать в «Оренбурге», а другое – в «Динамо». Это не смущает?

- А Семак где начинал? И где он потом оказался? И мы видим, какое место занял «Зенит» в этом сезоне. Можно проследить тенденцию, ведь «Динамо» - тоже клуб с большими традициями.

Елена Григорьевская