Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Динамо» подходит тот футбол, который Личка ставил «Оренбургу» эксклюзив

22 Июня 2023 • 15:40 Комментировать

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении главным тренером Марцела Лички.

- «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером. Как восприняли эту новость?

- Наконец-то у команды появился главный тренер. Время поджимает. «Динамо» должно уже работать и доукомплектовываться. Теперь остается ждать каких-то результатов его работы.

- Как думаете, почему выбор пал именно на Личку?

- Он хорошо зарекомендовал себя в «Оренбурге». Хотя я специально посмотрел, как команда играла дома и на выезде. Если дома она занимала третье место по набранным очкам, то на выезде стала только одиннадцатой. То есть это была домашняя команда. Это связано с искусственным газоном. «Оренбург» был единственным клубом, который тренировался и играл на таком покрытии. Поэтому ему дома играть было гораздо легче.

- Вам нравилась игра «Оренбурга», которую поставил Личка?

- Они играли и дома, и на выезде в одинаковый футбол. Он мне нравился. Игра ставилась в большей степени атакующая. «Динамо» такой стиль подошел бы, но для него нужен определенный подбор футболистов.

- В «Динамо» с этим нет проблем.

- Да-да. У команды как раз атакующий состав. Проблема только с линией обороны. Вот туда не помешают приобретения.

- Проходила информация, что Сазонов может уйти из «Динамо». Это была бы большая потеря для команды?

Реклама


- Я к нему спокойно отношусь. В ряду тех центральных защитников, которые в разное время были в «Динамо», Сазонов не котируется. Исхожу из этого. Ведь клуб всегда славился классными центральными защитниками. Сабу не могу назвать таковым. В мое время не факт, что он вообще пробился бы в состав.

- С приходом Лички наверняка будут новые трансферы. Из «Оренбурга» можно было бы кого-то взять?

- Там неплохая атака для конкуренции. Пару человек он, наверное, вытащит оттуда. Но для Лички «Оренбург» не просто клуб. Он дал ему имя. Тренер засветился в России только благодаря этой команде, поэтому тут и человеческий фактор тоже есть.

- С таким составом «Динамо» по силам бороться за призовую тройку?

- «Динамо» всегда должно бороться за медали. И по условиям, и по инфраструктуре это один из наших лучших клубов.

- Но у Лички нет опыта борьбы за медали. Ведь одно дело работать в «Оренбурге», а другое – в «Динамо». Это не смущает?

- А Семак где начинал? И где он потом оказался? И мы видим, какое место занял «Зенит» в этом сезоне. Можно проследить тенденцию, ведь «Динамо» - тоже клуб с большими традициями.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
17:10 · Россия. Премьер-лига
Гинер признался, что не может представить трансфер игрока ЦСКА в «Спартак»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Международный турнир — отличная идея»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен, что у Ярошика получится в «Оренбурге»
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Гинер с юмором отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к Чалову
16:32 · Кубок России
​В формате Кубка России произошло важное изменение
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Погребняк не верит в снятие футбольных санкций с России
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин прокомментировал назначение Лички в «Динамо»
16:14 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» арендует защитника «Спартака» слухи
16:06 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможных трансферах «Динамо»: «Главное, чтобы пришли качественные футболисты»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У Лички нет времени на раскачку, руководство «Динамо» не простит плохого результата
15:48 · Россия. Премьер-лига
Четыре европейских клуба заинтересованы в российском нападающем ЦСКА слухи
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Личка выделил три лучших момента сезона для «Оренбурга»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Ярошик в «Оренбурге» — непонятное и рискованное назначение»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци надеется на снятие футбольных санкций в отношении России
15:11 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, кого из игроков «Оренбурга» Личка может взять в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем