Масалитин: «Ярошик в «Оренбурге» — непонятное и рискованное назначение»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Иржи Ярошика новым наставником «Оренбурга».

«Ярошик в «Оренбурге» — непонятное и рискованное назначение. Никаких больших высот как тренер Ярошик не добивался. Понятно, что это протеже Лички. Иржи получил шанс — посмотрим, как им воспользуется», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Марцел Личка покинул пост главного тренера «Оренбурга» и возглавил московское «Динамо», а его место в приволжском клубе занял 45-летний Ярошик.

Ярошик работает тренером с 2017 года. «Оренбург» стал восьмой командой в его тренерской карьере.