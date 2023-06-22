Лукас Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны европейских топ-клубов.

«Я сейчас в отпуске, не могу говорить об интересе команд из Европы после игры Малкома за сборную Бразилии. Причина в том, что я ничего не знаю об этом, лично ко мне никто не обращался», – заявил агент.

Напомним, прошлый сезон выдался самым результативным для Малкома в Российской премьер-лиге. Бразилец записал на свой актив 23 гола и 7 голевых передач, благодаря чему стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша чемпионата России.