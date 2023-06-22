​Камоцци надеется на снятие футбольных санкций в отношении России

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал комментарий по поводу заявления Йозефа Клемента. Советник президента УЕФА заявил, что верит в скорое возвращение российского футбола к международным матчам.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от официальных турниров УЕФА в начале прошлого года.

«После заявления от УЕФА очень надеюсь на дальнейшее возвращение российского футбола в Европу. То, что произошло, совершенно несправедливо по отношению к России и её спортсменам. Уверен, что скоро всё это закончится», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что Камоцци в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке».