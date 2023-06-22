Агент ответил, кого из игроков «Оренбурга» Личка может взять в «Динамо»

Анатолий Николаев, агент наставника «Динамо» Марцела Лички, рассказал, планирует ли тренер переманить игроков «Оренбурга» в столичный клуб. Напомним, Личка возглавлял «Оренбург» на протяжении трех последних лет.

«Нет, брать никого из «Оренбурга» Марцел не будет. Он настроен совместно со спортивным руководством клуба обсуждать эти моменты. У Лички пока стоит одна задача — познакомиться со всеми в «Динамо», — заявил Николаев Sport24.

22 июня «Динамо» официально объявило о назначении Лички новым главным тренером команды. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на два года.