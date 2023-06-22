Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» объявил о назначении Ярошика главным тренером команды официально

22 Июня 2023 • 15:02 Комментировать

45-летний чешский тренер Иржи Ярошик возглавил «Оренбург». Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Напомним, ранее команду покинул Марцел Личка, который стал новым наставником московского «Динамо».

Накануне спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с Ярошиком подписано двухлетнее соглашение без опции продления.

Ярошик занимается тренерской деятельностью с 2017 года. За это время он успел поработать уже в семи различных клубах.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков в 30 играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
15:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Ярошик в «Оренбурге» — непонятное и рискованное назначение»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци надеется на снятие футбольных санкций в отношении России
15:11 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, кого из игроков «Оренбурга» Личка может взять в «Динамо»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Представлен штаб Лички в «Динамо» - в него вошёл Ролан Гусев
14:23 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может вернуть должность исполнительного директора
14:15 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» будет тренировать Ярошик, контракт подписан
14:01 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео видео
13:51 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не обращался в «Химки»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Товарищеские матчи – это лучше, чем простой бег на тренировках»
13:46 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин не ждёт возвращения российского футбола на международный уровень в ближайший год
13:45 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Могу сказать, что «Фенербахче» и «Црвена Звезда» – это очень конкурентные соперники»
13:38 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» сделало намёк на назначение Лички видео
13:35 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Локомотива» официально
13:31 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Будем готовиться к Суперкубку через матчи предсезонного турнира»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Заявления УЕФА и ФИФА внушают надежду» 1
Все новости
Рекомендуем