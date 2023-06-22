45-летний чешский тренер Иржи Ярошик возглавил «Оренбург». Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Напомним, ранее команду покинул Марцел Личка, который стал новым наставником московского «Динамо».

Накануне спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что с Ярошиком подписано двухлетнее соглашение без опции продления.

Ярошик занимается тренерской деятельностью с 2017 года. За это время он успел поработать уже в семи различных клубах.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков в 30 играх.