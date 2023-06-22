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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Форвард «Зенита» Сергеев: «Хочется стать лучшим бомбардиром РПЛ» эксклюзив

22 Июня 2023 • 14:39 Комментировать

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, есть ли у него желание стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

- Недавний дебютант своей сборной Малком стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ. Есть ли цель повторить его достижение?

- Конечно, хочется стать лучшим бомбардиром, но в приоритете стоят результаты «Зенита». Я всегда об этом говорил. Футбол – это командная игра, здесь надо играть на партнёров, поддерживать чемпионский статус и побеждать в каждом матче. В прошлом сезоне Малком забил очень много, с чем я могу его только поздравить.

Напомним, что в июле состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».

Полное интервью с Иваном Сергеевым выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сегодня, 22 июня, в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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