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Дьяков – о Личке в «Динамо»: «Может, он прихватит с собой одного игрока» эксклюзив

22 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

«Редко, когда тренер в большом количестве возит игроков из команды в команду. Не факт, что такие переходы могут помочь. Да, в одной команде это было на пользу, в другой - может не пойти и даже навредить. Поэтому могут быть какие-то точечные усиления, и, может быть, одного игрока с собой прихватит. А может, вообще никого не возьмёт и будет строить команду из того, что есть», — сказал Дьяков.

22 июня «Динамо» в телеграм-канале объявило о назначении на пост главного тренера Марцела Лички. Контракт рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации ещё на два сезона при определённых условиях.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Дьяков Оренбург РПЛ Марцел Личка
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