​Представлен штаб Лички в «Динамо» - в него вошёл Ролан Гусев

В четверг «Динамо» объявило о назначении Марцела Лички на должность главного тренера команды. Чешский специалист подписал контакт на один сезон с возможность продления ещё на два сезона.

Московский клуб представил тренерский штаб Марцела Лички.

«Вместе с Марцелом тренерский штаб «Динамо» пополнят помощники главного тренера Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич. Работу с вратарями продолжит Дмитрий Изотов», - говорится в сообщении на страницах официального сайта «Динамо».

Отметим попадание в тренерский штаб Ролана Гусева. Он выступал за «Динамо» в 1996-2001 годах, будучи воспитанником клуба.

Напомним, что в мае должность рулевого «Динамо» из-за плохих результатов покинул Славиша Йоканович. «Бело-голубые» заняли девятое место в Премьер-лиге.