​«Спартак» может вернуть должность исполнительного директора

В московском «Спартаке» может снова появиться должность исполнительного директора. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Напомним, что в среду «Спартак» представил Олега Малышева как генерального директора клуба. На этом посту Малышев сменил Евгения Мележикова. Спортивным же директором «красно-белых» является Пол Эшуорт.

Прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на третьей позиции. Выше «красно-белых» в итоговой турнирной таблице оказались «Зенит» (чемпион) и ЦСКА.

Добавим, что старт следующего чемпионата России запланирован на 23 июля.