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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Оренбург» будет тренировать Ярошик, контракт подписан

22 Июня 2023 • 14:15 Комментировать

Марцел Личка хорошо потрудился в «Оренбурге» в течение трёх последних лет и пошёл на повышение. В четверг о назначении чешского специалиста объявило московское «Динамо», которое в мае попрощалось со Славишей Йокановичем и в год столетия заняло лишь девятое место в Премьер-лиге.

Новым тренером «Оренбурга» после ухода Мацела Лички будет другой чех – Иржи Ярошик. 45-летний специалист уже подписал контракт, о чём рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Мы подписали контракт с Ирши Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года. Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на два года заключен трудовой договор с Ярошиком», - сказал Андреев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Дмитрий Андреев
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