​«Оренбург» будет тренировать Ярошик, контракт подписан

Марцел Личка хорошо потрудился в «Оренбурге» в течение трёх последних лет и пошёл на повышение. В четверг о назначении чешского специалиста объявило московское «Динамо», которое в мае попрощалось со Славишей Йокановичем и в год столетия заняло лишь девятое место в Премьер-лиге.

Новым тренером «Оренбурга» после ухода Мацела Лички будет другой чех – Иржи Ярошик. 45-летний специалист уже подписал контракт, о чём рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Мы подписали контракт с Ирши Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года. Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на два года заключен трудовой договор с Ярошиком», - сказал Андреев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.