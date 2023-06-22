«Динамо» объявило о назначении Марцела Лички на пост главного тренера. 45-летний специалист подписал контракт, рассчитанный на один сезон. В трудовом соглашении прописана возможность продления на сезоны 2024/2025 и 2025/2026 при достижении определённых условий.

На протяжении трёх последних сезонов Личка тренировал «Оренбург». Команда показывала хороший футбол и результаты. В сезоне 2022/2023 оренбуржцы заняли седьмое место в чемпионате России.

«Динамо» искало тренера после майского расставания со Славишей Йоканович. Контракт с сербом был расторгнут из-за плохих результатов.