Марцел Личка отработал в «Оренбурге» почти три года и теперь идёт на повышение. Московское «Динамо» буквально только что объявило о назначении чешского специалиста. Московский клуб искал нового тренера для команды после майского расставания со Славишей Йокановичем.

«Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео, которое было опубликовано в телеграм-канале. В концовке ролика оренбургский клуб благодарит чешского специалиста за проделанную работу.

В 117 матчах под руководством Марцела Лички «Оренбург» добился 67 побед при 19 ничьих и 31 поражении. Последний чемпионат России команда завершила на седьмой позиции.