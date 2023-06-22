​Глушаков не обращался в «Химки»

Несколько дней назад было объявлено об уходе Дениса Глушакова из «Пари НН». Проскакивала информация о том, что 36-летний полузащитник может вернуться в «Химки». Новый комментарий на этот счёт дал Николай Оленев, который занимает должность генерального директора подмосковного клуба.

«Мы пока не получали от Дениса обращений и желаний, поэтому со своей стороны тоже не обращались к нему», - сказал Оленев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» по итогам сезона 2022/2023 вылетели из Премьер-лиги. Следующий сезон команда Андрея Талалаева проведёт в Первой лиге.