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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев отреагировал на назначение Лички в «Динамо» эксклюзив

22 Июня 2023 • 14:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Марцела Лички на пост наставника команды.

«Если бы я знал, сможет или не сможет, я бы другими, наверное, вещами занимался. Я не обладаю паранормальными способностями, поэтому с уверенностью я точно не скажу. Просто этот вопрос очень сложный, потому что мы не знаем, какие цели будет ставить «Динамо» и какой состав будет, и так далее. Одно дело тренировать «Оренбург», который не ставит никаких задач, кроме как остаться в РПЛ. У «Динамо» стандартные самые высокие цели», — сказал Кобелев.

В прошлом сезоне «Динамо» руководил серб Славиша Йоканович, в конце сезона он ушёл в отставку, и командой руководил Павел Алпатов.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Оренбург РПЛ Марцел Личка
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