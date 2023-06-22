Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Марцела Лички на пост наставника команды.

«Если бы я знал, сможет или не сможет, я бы другими, наверное, вещами занимался. Я не обладаю паранормальными способностями, поэтому с уверенностью я точно не скажу. Просто этот вопрос очень сложный, потому что мы не знаем, какие цели будет ставить «Динамо» и какой состав будет, и так далее. Одно дело тренировать «Оренбург», который не ставит никаких задач, кроме как остаться в РПЛ. У «Динамо» стандартные самые высокие цели», — сказал Кобелев.

В прошлом сезоне «Динамо» руководил серб Славиша Йоканович, в конце сезона он ушёл в отставку, и командой руководил Павел Алпатов.