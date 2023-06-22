Чистяков: «Товарищеские матчи – это лучше, чем простой бег на тренировках»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил идею проведения товарищеского международного турнира, который состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге.

Летом у «Зенита» насыщенный график. Сборы в Санкт-Петербурге, затем международный турнир. Как вы оцените состав участников и формат соревнования?

- Прикольно, что такой турнир будет. У нас будет неделька, чтобы втянуться, набрать физическую форму. Моё мнение, что товарищеские матчи лучше, чем простой бег на тренировках. Будут хорошие соперники. Это лучше, чем игра с клубами РПЛ, с ними мы встречаемся каждый год. Тут будут иностранные клубы, с которыми мы обычно не пересекаемся. Сейчас мало международных игр, поэтому рад, что организовали такой турнир.

В прошлом году играли с «Црвеной Звездой», а в марте с «Фенербахче». «Нефтчи» для вас новый соперник. Какой из матчей вы ждёте больше всего?

- Мне очень запомнился матч в Турции. Была хорошая атмосфера, болельщики и сильный соперник. Наверное, именно матча с «Фенербахче» я жду больше всего, хотя понятно, что здесь будут другие условия.

Напомним, скоро состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».