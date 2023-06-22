​Булыкин не ждёт возвращения российского футбола на международный уровень в ближайший год

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался по поводу ближайших перспектив российского футбола на международной арене.

Напомним, что российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах УЕФА из-за внедрённых санкций. Так, например, сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

«Я не вижу перспективы возвращения российского футбола на международную арену в ближайший год. Возможно, будут поблажки юношеской и женской сборным России. А для основной команды это будет тяжело сделать, пока остаётся текущая международная ситуация», - сказал Булыкин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Булыкин также отметил работу Российского футбольного союза на благо российского футбола.