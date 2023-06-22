Ерохин: «Могу сказать, что «Фенербахче» и «Црвена Звезда» – это очень конкурентные соперники»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил идею проведения товарищеского международного турнира, который состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге.

Вас ждёт насыщенная подготовка. Уже второй год Санкт-Петербург принимает международный турнир. Как вы оцените такой формат подготовки к сезону?

- Я думаю, что для игроков это очень интересный формат в плане подготовки. По прошлым матчам с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» могу сказать, что это очень конкурентные и серьёзные соперники, поэтому нас ждут хорошие спарринги. А для болельщиков это хороший повод прийти на стадион и посмотреть на игру нашей команды.

Удобнее ли проводить сборы в Санкт-Петербурге?

- В прошлом году уже проводили сборы здесь, так что для нас это не что-то новое. Международный турнир примет Санкт-Петербург, а это уже шаг вперёд в подготовительном процессе.

Напомним, скоро состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».