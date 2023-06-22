«Динамо» продолжает интриговать болельщиков, затягивая объявление о назначении Марцела Лички на должность главного тренера. Ранее «бело-голубые» анонсировали некую публикацию в телеграм-канале на 13:30. Многие ожидали, что в указанное время последует официальное объявление о приходе Лички, но нет – клуб выпустил видео, в концовке которого можно увидеть красный свитер в раздевалке. Похожий свитер любит носить как раз Личка.

В последние годы Марцел Личка работает в «Оренбурге», где показывал приличные результаты. Так, например, последний чемпионат России команда завершила на седьмой позиции.