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«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Локомотива» официально

22 Июня 2023 • 13:35 Комментировать

Хавбек Николай Титков продолжит играть за «Оренбург», об этом сообщила пресс-служба клуба. Арендное соглашение между сторонами было пролонгировано до конца следующего сезона. По истечении аренды «Оренбург» сможет выкупить полузащитника.

Напомним, что полноценный контракт Титкова принадлежит московскому «Локомотиву».

Цвета команды из Оренбурга Николай защищает с лета 2021 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги хавбек принял участие в 16 поединках, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял седьмое место в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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