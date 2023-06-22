Ерохин: «Будем готовиться к Суперкубку через матчи предсезонного турнира»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об ожиданиях от следующего сезона. Отметим, что сегодня команда прошла медобследование в клинике «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге.

- Александр, что вы делали в отпуске?

- Проводил время с семьёй, была культурная программа. Сейчас с новыми эмоциями и новыми силами готов войти в следующий сезон.

Тяжело ли находиться в таком напряженном графике? Сборы, предсезонный турнир, Суперкубок и старт сезона уже скоро.

- Не такой большой перерыв был, чтобы растерять форму. Все занимались, тренировались, чтобы поддерживать себя. Сейчас тренерский штаб проведёт подготовку, чтобы все смогли восстановить кондиции и подготовиться к сезону.

Морально отдохнули от футбола?

- Честно, успел уже переключиться, поэтому с нетерпением жду завтрашнюю тренировку. С удовольствием начнём работать.

Кого больше хотелось видеть соперником в матче за Суперкубок, учитывая успехи ЦСКА?

- ЦСКА провёл неплохой сезон, особенно концовку. Сложно было кого-то конкретного ожидать. Победил тот, кто был более силён. Будем готовиться к Суперкубку через матчи предсезонного турнира, поскольку ЦСКА – это серьёзный соперник. Нас ждёт непростая игра.

Удалось ли уже встретиться с главным тренером и обсудить планы на тренировочный сбор?

Реклама

- Я думаю, что уже завтра обсудим все планы. Сегодня был медосмотр, а завтра всей командой соберёмся на базе и тренерский штаб обозначит ближайшие планы на подготовку.

Напомним, скоро состоится летний товарищеский турнир, в котором примут участие «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Зенит». Билеты приобрести можно на официальном сайте «Зенита».