Созин: «Заявления УЕФА и ФИФА внушают надежду»

Футбольный аналитик Андрей Созин прокомментировал заявления представителей УЕФА и ФИФА относительно возможного возвращения российских команд на международную арену.

«Заявления от УЕФА и ФИФА слишком громкие. Они внушают надежду. Может, хотя бы сборная России вернётся на международную арену. Блажен, кто верует, но я верю - игнорирование России им не выгодно», - передает слова Созина издание «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.

УЕФА сделал заявление о будущем российских команд на международной арене